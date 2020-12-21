مزايا جديدة لساعتي هواوي الشهيرتين

طرحت شركة هواوي الصينية تحديثات برامج جديدة لساعتيها الشهيرتين Watch GT 2 Pro وHonor Magic Watch 2 من خلال إطلاقها للإصدارين 10.1.3.28، و1.0.10.8.

وسيكون الإصدار 10.1.3.28مخصصاً لساعة Watch GT2 Pro وسيحتوي على ميزتين جديدتين هما عرض توقعات الطقس على مدار اليوم، ووظيفة تتيح إمكانية مواءمة تسلسل التدريبات المختلفة مع التفضيلات الشخصية.

وسيبلغ حجم التحديث الجديد 214 ميغا بايت، ويمكن للمستخدم إجراء التحديث من خلال تطبيق هواوي هيلث شرط أن تكون طاقة البطارية أكثر من 20%.

أما الإصدار 1.0.10.8 فسيخصص للساعة Honor Magic Watch2 وسيكون بحجم 21.5 ميغا بايت، وسيكون مخصصاً لإصلاح بعض الأخطاء، وتحسين ثبات النظام، وعرض تقييمات أكثر تفضيلاً أثناء ممارسة تقوية العضلات.

ويمكن للمستخدم تثبيت التحديث الجديد لهذه الساعة عن طريق تطبيق هواوي هيلث، وبشرط أن تكون طاقة البطارية أكثر من 20%.

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