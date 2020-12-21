كوالكوم تطلق معالجا متطورا يُحسّن أداء الأجهزة الذكية

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن معالج جديد ومتطور أطلقت عليه Snapdragon 678.

ويعد المعالج الجديد نسخة مطورة من المعالج Snapdragon 675، ويتميز عنه بامتلاكه خصائص تجعل أداء الأجهزة الذكية أفضل، كما يقلل من استهلاك الطاقة، ويدعم قدرات الهواتف والحواسيب اللوحية في الاتصال مع شبكات 5G.

واعتمدت الشركة الأمريكية في تطوير هذا المعالج على تقنية 11 نانانو متر، وزود ب8 أنوية من نوع Kyro 460، وبمعالج رسوميات Snapdragon X12 LTE.

وأكدّ مسؤولو الشركة أنّ القدرات الجديدة التي سيحصل عليها المعالج ستمنح الهواتف والأجهزة الذكية قدرات أكبر لتحسين أداء الكاميرات، كما أنّها ستحسن من ميزات التصوير البطيء، وستزيد من سرعة نقل البيانات لتصل لحدود 600 ميغا بايت في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الشركة جهزت المعالج بوحدة QUALCOMM Spectra 250 L IPS التي تدعم كاميرات الهواتف في تصوير مقاطع الفيديو.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن الهواتف التي ستحصل على معالجها الجديد المتميز.

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