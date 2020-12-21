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لينوفو تطلق حاسوبا لوحيا ببطارية قوية وسعر منافس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة لينوفو الصينية حاسوبا لوحيا جديدا بمواصفات مميزة أطلقت عليه Tab P11 Pro.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 730G، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة OLED مقاس بقياس 11.5 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية، ويدعم تقنية Dolly Atoms، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الحاسوب اللوحي الجديد بسعر 550 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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