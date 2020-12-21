آخر صرعات الموضة.. أزياء من الأسلاك والمسامير (صور)

قامت مصممة الأزياء التايوانية وانغ لي – لينغ بتصميم مجموعة من الفساتين من مواد تم إعادة تدويرها من الأسلاك والمسامير القديمة المستخدمة في إنتاج الطاقة من أجل الحصول على موديلات جديدة.

وقالت المصممة البالغة من العمر 33 عاماً أنّها تقوم بتنظيف القطع الصغيرة من المعادن والأسلاك من مُورد الكهرباء الرئيسي في تايوان والتي تخلصت منها محطة الكهرباء.

وتقوم وانغ لي- لينغ بعد ذلك بحياكة الأسلاك والمواد الأخرى على الفساتين لتمنحها إحساساً مستقبلياً.

وحظيت الفساتين الجديد بإعجاب عشاق الأزياء في البلد الآسيوي الذي بات واحداً من أشهر بلدان الموضة.

يذكر أنّ تايوان نظمت أسبوع تايبيه للموضة في أكتوبر مع بث عروض مباشرة متحديةً بذلك فيروس كورونا المستجد.

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