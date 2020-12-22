مسلسل جديد عن مسيرة الفنان “عمرو دياب”

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان عمرو دياب، مفاوضات رسمية مع الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، حول مهمة كتابة سيناريو حلقات مسلسل “عمرو”، الذي سيتناول السيرة الذاتية لبدء رحلة عمرو دياب مع الفن وبدايات شهرته ثم وصعوده التي حصدت شهر واسعة في مصر والوطن العربي والعالم.

وأوضح مصدر فني لمجلة “سيدتي”، إنّ المسلسل قد تصل حلقاته ما بين 8 و10 حلقات، ولم يتمّ تحديد بقية الممثلين الذين سيتم التعاقد معهم.

وتطرقت المجلة، إلى أن مسلسل يبدأ من المسيرة، برصد رحلة عمرو دياب منذ سفره من بوسعيد إلى إقامته بالقاهرة من عام 1982، ثم سعيه وراء مشروعه الغنائي، مروراً برحلته الغنائية والسينمائية ويتناول لمشاهد حصرية لجولاته الأوروبية الغنائية الكبيرة.

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