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 نصر محروس ينشر صور “الحب الحقيقي” لمحمد فؤاد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المنتج نصر محروس، صورا لكواليس أشهر أغاني الفنان محمد فؤاد “الحب الحقيقي”، التي تعاونا فيها سويا، قبل 22 عاما من طرحها وتحقيقها نجاحا كبيرا.

وعبّر المنتج، عبر حسابه على الانستغرام، على الصور التي نشرها قائلا “كل سنة و أنت طيب يا حبيبي يا أغلى الغاليين”.

وفي 20 ديسمبر الجاري، احتفل الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده.

ويعدّ الفنان محمد فؤاد، من أبرز الفنانين لجيل التسعينيات، وقدّم أعمالا فنية مازال صداها إلى يومنا هذا، إضافة على الأفلام التي شارك فيها، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها “اسماعيلية رايح جاي”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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