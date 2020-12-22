صدور كتاب “التغذية الصحية فى زمن الكورونا”

أصدرت سلسلة “كتاب اليوم” المصرية، كتاب جديد بعنوان “التغذية الصحية فى زمن الكورونا” من تأليف الدكتورة مريم عتمان خبيرة التغذية.

وأوضحت بوابة أخبار اليوم المصرية، أن الكتاب يأتى “بمواضيعه الجذابة شكلاً ومضموناً للحد من السمنة المفرطة والنظام الغذائى الخاطئ فى ظل تفشى وباء كورونا الذى يحصد العديد من الأرواح”.

وتُقدّم خبيرة التغذية، “روشتة” طبية تحتوى على النظام الأمثل للتغذية الصحية، وذلك لتقوية جهاز المناعة الذى يعد حائط الصد الأول لجميع الأمرض، مروراَ بنظام غذائي سليم “الدايت” للتخلص من السمنة المفرطة والذى يعانى منها الكثير منا.

ويتضمن الكتاب، بحسب بوابة أخبار اليوم، على العديد من الفصول الهامة التى تناولت بالتفصيل كل ما يخص المرأة والأطفال والشباب وكبار السن ومنها معنى التغذية، التغذية العلاجية وبعض الأمراض المزمنة، التغذية والمرأة، والكورونا والصحة الغذائية .

ويوضح رئيس تحرير “كتاب اليوم”، علاء عبد الهادى، فى تقديمه للكتاب: “أصبحنا نعيش أسرى الأكل غير الصحى، ونقبل على الوجبات السريعة الجاهزة، وتراجع الأكل البيتى الصحى.. المعدة بيت الداء، وما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه كما قال المبعوث رحمة للعالمين، فما بالنا إذا كنا نملأ هذا الوعاء أيضاً بأطعمة غير صحية أو ملوثة أو بزيوت غير مطابقة للمواصفات، أو أطعمة مضافاً إليها مكسبات طعم ورائحة”.

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