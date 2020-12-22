اليونسكو تُدرج حمامات “الساونا” لقائمة التراث غير المادي

أدرجت منظمة اليونسكو ، حمامات الساونا، التي تعبتر من ثقافة الفنلنديين، في قائمتها للتراث غير المادي للبشرية.

وأوضحت المنظمة الأممية في بيان لها أن “ثقافة الساونا في فنلندا هي جزء لا يتجزأ من حياة غالبية السكان الفنلنديين… وهي أكثر بكثير من مجرد حمامات للاغتسال”.

ويرجع تقليد حمامات البخار الجاف، إلى مئات السنوات في فنلندا، التي يتوفر فيها ثلاثة ملايين حمّام.

وبحسب دراسات عدة في فنلندا، فإن الساونا، تساهم في خفض خطر الإصابة بجلطة دماغية، في الوقت الذي يوصي فيه الأطباء، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية، بعد التعرض لدرجات الحرارة العالية في حمامات البخار.

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