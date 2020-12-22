إليك قائمة بأكثر التطبيقات التي أنفق عليها المستخدمين أموالهم في 2020

معظم تطبيقات الهواتف الذكية تضم مدفوعات اختيارية -وأحيانًا إجبارية- وهذا أمر طبيعي نظرًا لأن هذه التطبيقات تهدف للربح لا لشيء آخر، وفي عام 2020 كانت الأمور مختلفة بسبب جائحة كورونا والتي جعلت المستخدمين إراديًا أو لا إراديًا يقضون وقتًا طويلًا على الإنترنت! واليوم نشارككم قائمة بأكثر التطبيقات التي أنفق عليها المستخدمين أموالهم في 2020 أي أكثر التطبيقات ربحية حول العالم.

أكثر التطبيقات ربحية في عام 2020 طبقًا لنفقات المستخدمين

التطبيقات التي سيطرت على هذه القائمة هي تطبيقات مشاهدة المحتوى المرئي بلا أدنى نشك، لكن هدف الدفع يتغير من تطبيق لآخر، مثلًا تطبيق يوتيوب يتيح المشاهدة مجانًا، لكن المستخدمين يدفعون لكي يشاهدوا المحتوى دون إعلانات، ومنصة مثل تيك توك مجانية بالكامل، لكن المستخدمين يدفعون لكي يرسلوا هدايا ودعم لأصحاب المحتوى وهكذا، وفيما يلي القائمة طبقًا لترتيبها حسب المصدر:

1- تيندر

أتى تطبيق المواعدة الأشهر عالميًا “Tinder” على رأس القائمة، وهو صراحةً أمر غريب نظرًا لأن جزء كبير جدًا من عام 2020 كان المستخدمين غير قادرين على الخروج من منزلهم حتى! والمدفوعات في تيندر تهدف لشراء عضوية مميزة تسمح بمزيد من الخواص.

2- تيك توك

أتى العلماق الصيني تيك توك في المركز الثاني بالرغم من المشاكل التي مر بها مع الحكومات الأمريكية، والهدف كما أسلفنا الذكر هو لدعم صناع المحتوى من خلال إرسال هدايا لهم أثناء البثوث المباشرة.

3- يوتيوب

أحتل يوتيوب المركز الثالث ضمن القائمة نظرًا لمدفوعات المستخدمين في شراء عضوية YouTube Premium لمشاهدة المحتوى والاستماع للموسيقى عبر يوتيوب ميوزك دون أي إعلانات أو إزعاج.

4- ديزني بلس

شبكة ديزني بلس هي شبكة عرض محتوى مثل نيتفلكس لكنها تضم عددًا ضخمًا من أفلام ديزني نفسها وكذلك أفلام ومسلسلات مارفيل، بالإضافة إلى ذلك فهي تضم أفلام ومحتوى مرئي متنوع، للأسف هي ليست متاحة في الوطن العربي حتى الآن.

5- تينسنت فيديو

شبكة فيديوهات تابعة لشركة تينسنت المطورة للعبة ببجي موبايل والتي تعد من أكبر شركات التقنية في الصين

6- نيتفلكس

في المركز السادس أتت نيتفلكس والتي حققت أرقامًا ممتازة في فترة الحجر المنزلي، يُذكر أيضًا أنها قد أطلقت خطط اشتراك للهواتف الذكية فقط والتي انتشرت بقوة في بلدان مثل الهند.

7- iQIYI

شبكة محتوى ناشئة تعرض الفيديوهات والمرئيات لكنها ليست معروفة في الوطن العربي بقوة.

8- جوجل ون

خدمة Google One هي الخدمة التي تتيح لك إدارة هاتفك ومساحتك التخزينية على خدمة جوجل درايف وعمل نسخ احتياطية من البيانات والملفات الموجودة على هاتفك لاستعادتها في وقت آخر، وبدأ المستخدمين في شراء الاشتراكات أكثر من أي وقت آخر بعدما أعلنت جوجل أن خدمة صور جوجل لن تكون مجانية بعد الآن.

كانت هذه قائمة أكثر التطبيقات التي أنفق عليها المستخدمين أموالهم في 2020 أو أكثر التطبيقات ربحية طبقًا للمصادر الإحصائية، وبالطبع فهذه القائمة تتمحور حول التطبيقات فقط لا الألعاب.