مسابقة – فرصة لربح جوائز مالية مع مسابقة GetInsta الخاص بزيادة متابعين انستقرام !

خدمة GetInsta الخاصة بزيادة المتابعين على انستقرام وزيادة التفاعل على الحسابات من خلال زيادة الإعجابات بطريقة مجانية أو مدفوعة وفقاً لما يريده المستخدم وأهدافه، وكلها متابعات وإعجابات “لايكات” من حسابات حقيقية تماماً وآمنة على الحسابات. الآن تقدم خدمة GetInsta مسابقة مميزة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

ما هو برنامج GetInsta وكيف يعمل؟

برنامج GetInsta هو تطبيق مجاني يساعد على زيادة المتابعين والإعجابات على إنستقرام بشكل مجاني وسريع أيضًا كما أنه يوفّر نظام آمن للتعامل بين المستخدمين، بكل بساطة التطبيق يعمل بنظام الكوينز Coins، حيث أنه سيجب عليك متابعة مستخدمين آخرين وعمل لايك على صورهم أو فيديوهاتهم لكي تحصل على Coins وباستخدامها يمكنك أن تحصل على متابعين انستقرام لنفسك وكذلك لايكات! أي أن الأمر عبارة عن دائرة من المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض ويعجبون بصور بعضهم البعض.

يتميّز برنامج GetInsta ببساطة فكرته وفعاليتها وكذلك بأنه يوفّر مناخ آمن للتواصل بين المستخدمين والمنفعة المتبادلة كذلك ولأنه يتكوّن من مستخدمين حقيقيين فكافة اللايكات والمتابعين الآتيين من خلاله هم بطبيعة الحال حقيقيين 100% لأنهم جميعًا أشخاص مثلك يريدون زيادة اللايكات والمتابعين بشكل آمن وسريع. GetInsta هو أحد أفضل برامج زيادة متابعين ولايكات انستقرام.

جوائز مسابقة GetInsta

الجائزة الأولى 100$ لفائز واحد، والجائزة الثانية 50$ لفائزين اثنين، والجائزة الثالثة 75 ألف عملة افتراضية داخل البرنامج لشراء المتابعين والإعجابات على انستقرام (10 فائزين).

كيفية الاشتراك في المسابقة؟

قم بتحميل برنامج GetInsta وسجل حساباً فيه.

يمكنك الدخول في المسابقة بتصميم فيديو أو كتابة منشور على أحد شبكات التواصل الاجتماعي حول برنامج GetInsta وتجربتك معه.

تستطيع نشر الفيديو على يوتيوب أو التغريدة على تويتر أو المنشور على فيسبوك مثلاً.

بعد ذلك يمكنك نسخ رابط الفيديو أو المنشور وإرساله إلى صفحة المسابقة كما هو موضح بالصورة.

المنشورات ومقاطع الفيديو الأكثر تفاعلاً هي الأكثر حظاً في الحصول على الجوائز.

سوف يتم الإعلان عن الفائزين يوم 1 يناير المقبل وسوف يتم التواصل مع الفائزين عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم في غضون 5 إلى 7 أيام.