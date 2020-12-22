آبل تخطط لصناعة سيارات ذاتية القيادة بحلول 2024

تحاول شركة آبل الدخول الى عالم السيارات عن طريق إنتاج أول سيارة من شركة آبل ذاتية القيادة فيها بطاريات تستخدم فيها تكنولوجيات وصفت بأنها خارقة بحلول عام 2024.

وكانت الشركة قد بدأت مشروعها في عام 2014 تحت عنوان “بروجكت تيتان” ولكن اهتمت بمشاريع اخرى منذ ذلك الوقت ولكن مع انضمام الخبير دوغ فيلد بفريق “آبل” في 2018 والذي عمل مع شركة تسلا سابقاً أعيد العمل على المشروع.

وتكمن أهمية هذا المشروع في تصميم بطارية جديدة تقنياً تسمح التكنولوجيات المستخدمة فيها بتقليص سعر البطارية وزيادة مدى سير السيارات حسب أحد المصادر.

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