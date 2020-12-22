شركة Mozilla تطلق تحديث جديد لمتصفح Firefox يتضمن ميزات جديدة

أطلقت شركة Mozilla تحديث جديد Firefox 84 يعمل مع مختلف أنواع الحواسيب المجهزة بأنظمة ويندوز ولينوكس ويمكن لأصحاب حواسب MacBook Pro و Air 2020 استعمال المتصفح بنفس النسخة.

وسيمنح التحديث الأخير سرعة في الأداء أكبر بمرتين ونصف المرة تقريبا مقارنة بتلك التي توفرها نسخ Firefox 83 فضلاً عن سرعة استجابته لبرامج وتطبيقات الإنترنت.

وزود التحديث بتعديلات عديدة لتلافي الثغرات الأمنية التي كانت بالنسخ السابقة وسيتم عرض علامات التبويب بطرق أكثر سلاسة عند تصفح الإنترنت، وترتيب هذه التبويبات بالطرق التي تناسبهم.

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