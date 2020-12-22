أحمد أمين: طالما حلمت بتجسيد روايات “ما وراء الطبيعة”

كشف الممثل المصري أحمد أمين، ملامح تجربته في تقديم مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي عرض على شبكة “نتفيلكس” مؤخرًا، وحصد نجاحًا ملموسًا، نظرًا لارتباطه بالدكتور أحمد خالد توفيق مؤلف سلسلة روايات “ما وراء الطبيعة”.

واعترف “أمين” بأنه كان متخوفًا في البداية، واستمرّ القلق داخل، لأنه أدرك مع فريق عمل المسلسل أنهم أمام هدف ضخم لابد من تحقيقه، مما استلزم منهم جميعًا التجهيز بشكل واسع النطاق لضمان الخروج بمستوى غير مسبوق على مختلف الأصعدة، سواءً من حيث التحضير للشخصيات والكتابة والديكورات والتصوير والموسيقى.

وأشار إلى أنه كان يحرص على قراءة سلسلة روايات “ما وراء الطبيعة” بشغف، ويعشقها بشكل شخصي، وطالما حلم بتجسيد شخصية الدكتور “رفعت إسماعيل” طبيب الدم الهادئ الغامض.

وبخصوص احتمالات أن تكون هناك أجزاء جديدة يمكن أن تعرض في المستقبل للمسلسل؛ قال “أمين” إن هذا الأمر لازال غير واضح حتى الآن، وإن كان يتمنى ذلك بالتأكيد.

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