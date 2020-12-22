جوجل تقرر التخلي عن برمجيات معروفة

قررت شركة جوجل التخلي عن برمجيات Android Things بعد أن لاحظت أن المشروع المخصص للعمل والتحكم بالأجهزة الذكية لن يلقى الرواج والشعبية المطلوبين ومن أجل تطوبر برامج ستكون أكثر تطوراً ومواكبة لمتطلبات سوق التقنية في المستقبل.

وكانت جوجل قد أطلقت على مشروع برمجياتها اسم Brillo عام 2015 المتخصص بأنظمة تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية وفي عام 2016 قامت الشركة بتحديث المشروع وأطلقت عليه اسم Android Things.

ولم تلق هذه الخاصية شعبية كبيرة بين الأشخاص رغم كل محاولات شركة جوجل لتطوير مشروع هذه البرمجيات وجعلها أداة معتمد شاملة للتحكم بالأجهزة الذكية.

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