شركة Lenovo تطور حاسوبها اللوحي ليكون من بين الأفضل لهذا العام

أعلنت شركة Lenovo عن مواصفات حاسوبها اللوحي الجديد Tab P11 Pro والذي يتمتع بأحدث الأنظمة المتطورة ويحتوي على منفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية.

وجاء مع هيكل أنيق مدعم بشاشة OLED بمقاس 11.5 بوصة معدل سطوعها 263 شمعة تقريباً ويعمل مع نظام تشغيل Android 10، ونظام تشغيل Snapdragon 730G الحديث.

وزود الجهاز على كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية مزدوجة العدسة أيضا بدقة (8+8) ميغابيكسل، وتعمل بطاريته بسعة 8600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات، ويمكن الرسم عليه بواسطة قلم ذكي.

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