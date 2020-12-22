“ناسا” ومذبحة القردة.. “الغارديان” تُفجّر حقيقة تفاصيل الجريمة

فجّرت صحيفة “الغارديان” مفاجأة، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن قيام وكالة إدارة الفضاء والطيران الأميركية “ناسا” بتصفية 27 قردًا في مركز بحثي خلال يوم واحد في عام 2019.

وأشعل هذا النبأ حالة من السخط ضمن أوساط أنصار الرفق بالحيوان، لاسيما أن “ناسا” قررت قتل القردة بـ”الموت الرحيم” بينما كان يمكن نقلها إلى محمية طبيعية.

وقال أستاذ أخلاقيات الحيوانات في جامعة نيو مكسيكو الأميركية، جو غلوك، إن هذه الحيوانات كانت تعاني من “الانعدام الأخلاقي” المتجذر في الحياة المخبرية.

وأضاف أن القردة تم التعامل معها على أنها لا تستحق الحصول على فرصة العيش في مأوى، متهمًا المسؤولين الذين ارتكبوا الواقعة بأنهم “قتلة”.

وعلى مستوى “الكونغرس” الأمريكي، طالبت النائبة في مجلس النواب، كاثلين رايس، مدير وكالة “ناسا”، جيم بريدنشتاين بالإعلان عن ملابسات عمليات القتل.

ونشرت الصحيفة أن القتل الجماعي طال 27 قردًا في الثاني من فبراير 2019، في مركز أبحاث “أميس” بوادي السيلكون بولاية كاليفورنيا.

وبحسب وثائق اطلعت عليها “الجارديان”، فقد كان 21 من هذه القردة مصابون بمرض “الباركنسون” وكلهم معمرون.

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