فتاة عشرينية على رأسهم .. أعلى النجوم أجرًا خلال 2020

أصدرت مجلة “فوربس” العالمية قائمتها السنوية لأكثر نجوم حصولاً على الأموال خلال العام، حيث تصدرت النجمة الأمريكية، كايلي جينر، صاحب الـ23 عامًا، هذه القائمة لهذا العام متفوقة على نجوم أكثر شهرة منها.

وتصدرت “جينر” أصغر أفراد عائلة “كارداشيان” الأمريكية، القائمة محققة أرباح بلغت 590 مليون دولار خلال عام 2020، بينما حلّ كاني ويست، زوج شقيقتها، كيم كارداشيان، في المركز الثاني، حيث حقق 170 مليون دولار.

وتقول المجلة إن نجوم العالم، وعددهم مائة، حققوا أرباحًا في 2020 بلغت 6,1 مليار دولار قبل الضرائب، حيث انخفضت أرباحهم بـ 200 مليون دولار مقارنة بعام 2019، وبالتأكيد جاء هذا الانخفاض بسبب الأزمة العالمية الوبائية.

وأضافت أن “جينر” حصلت على معظم أموالها من بيع 51% من أسهمها في شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها في يناير الماضي، أما “ويست”، فقد حصل على أمواله من عقد مع شركة “أديداس” الرياضية.

وفي المركز الثالث؛ جاء السويسري روجيه فيدرر لاعب كرة التنس الأرضي، بواقع 106,3 مليون دولار، ورابعًا أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 105 ملايين، وخامسًا نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب “برشلونة” بـ 104 ملايين دولار.

وفي المركز السادس؛ جاء الممثل الأمريكي تايلر بيري، الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 97 مليون دولار، وتلاه في القائمة النجم البرازيلي “نيمار”، لاعب نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، محققًا 95,5 مليون دولار خلال 2020، معظمها من راتبه الذي يتقاضاه مع النادي الباريسي.

وفي المركز الثامن؛ جاء مذيع ومقدم البرامج الأمريكي الذي بلغت أرباحه 95 مليون دولار، ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، ووصلت أرباحه إلى 88,2 مليون يورو، وفي المركز العاشر، حلّ النجم الأمريكي دواين جونسون الملقب بالصخرة “ذا روك”.

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