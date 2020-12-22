سيارة ابل – متى سوف نراها على الطرقات ؟ هذا ما نعرفه عنها حتى الآن!

بعيداً عن هواتف الايفون وأجهزة الايباد وماك وغيرها من الأجهزة والخدمات، ستكون سيارة ابل هي المنتج الأكبر للشركة الأمريكية خلال السنوات القادمة، وهذا ما نعرفه عنها حتى الآن.

متى بدأ الأمر؟

ليست الحديث عن سيارة ابل حديثاً جديداً أو خبراً حصرياً وإنما هو بالفعل قائم منذ سنوات، ويعود هذا تحديداً إلى عام 2014 عندما بدأت ابل التفكير في مشروع هكذا واتجاه خطوات جادة فيه.

خلال تلك السنوات – وكما أشارت العديد من المصادر الصحفية – قامت ابل بتوظيف العديد من المهندسين والخبراء في مجال صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي من أجل العمل على المشروع، وبالرغم من التغييرات الإدارية الكثيرة إلا أن العمل استمر وفقاً للخطة الزمنية.

في عام 2017 حصلت ابل على موافقة السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أجل اختبار نماذج أولوية من سيارات مزودة بتقنيات القيادة الذاتية على الطرقات.

سيارة ابل سوف تكون سيارة كهربائية تعتمد على الطاقة النظيفة، كما ستكون مزودة بتقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، ومستشعرات لايدار LiDAR للتعرف على ما حولها.

آخر التطورات حول سيارة ابل

آخر ما نعرفه حول سيارة ابل المنتظرة يأتي من وكالة رويترز الإخبارية والتي نشرت تقريراً أخيراً لها حول السيارة نقلاً عن مصادر لها من داخل الشركة.

وفقاً للتقرير، فإن ابل الآن تعمل على تطوير نوع جديد من البطاريات للسيارة من ناحية التصميم و الكيمياء الداخلية.

التصميم الجديد سوف يجعل البطاريات تحتوي على كم أكبر من المواد الفعالة بدون حواجز كثيرة بينها، كما ستعتمد الكيمياء الخاصة بها على خليط من الليثيوم والحديد والفوسفات عوضاً عن بطاريات الليثيوم التقليدية.

هذه البطاريات الجديدة في سيارة ابل الكهربائية سوف تكون أقل تكلفة في الصناعة وأكثر كفاءة وأماناً وأقل إنتاجاً للحرارة ما يجعلها قادرة على مد السيارة بالطاقة لأطول مدى قبل أن يحتاج قائد السيارة إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

ما هو موعد إطلاق سيارة ابل ؟

وفقاً لوكالة رويترز، فإن الخطة الزمنية لأبل تقتضي أن يتم إطلاق السيارة بحلول عام 2024 القادم.

هذا يعني أننا قد نرى الإعلان الرسمي عن السيارة قبل عام 2024 وعندها سوف تتاح لنا الفرصة للتعرف أكثر عليها وفقاً لتقارير أخرى.

من منتجات ابل الأخرى الجديدة التي سوف نراها مستقبلاً ولكن قد يكون ذلك في المستقبل القريب هي النظارة الذكية.

جوجل هي الأخرى لديها مشروع طموح لإطلاق سيارة كهربائية ذاتية القيادة منذ عام 2009 وتمتلك حالياً شركة وايمو Waymo التي تعمل على تطوير هذا النوع من السيارات بهدف إتاحتها للجمهور خلال السنوات القادمة.

** الصور المدرجة بالمقال هي صور تخيلية وللإيضاح فقط، وغير معلوم التصميم النهائي للسيارة.