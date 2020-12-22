الإعلان عن هاتف OnePlus 8T Concept والذي يمكنك تغيير لونه حسب رغبتك!

ون بلس من الشركات التي تفاجئنا بشكل مستمر بنماذج مختلفة لتطويرات عديدة لهواتفها، ولعلنا نذكر هاتف OnePlus Concept One والذي كان يأتي مع كاميرا خلفية خفية لا تظهر سوى أثناء التصوير، وهو ما أعطاها شكلًا مميزًا إلى جانب خواص الأمان والخصوصية بالتأكيد، واليوم تعلن ون بلس عن OnePlus 8T Concept والذي يمكنك تغيير لونه حسب رغبتك!

هاتف OnePlus 8T Concept ذو الألوان المتغيرة

الهاتف الجديد -أو النموذج الجديد- هو مبني بالكامل على هاتف ون بلس 8T وهو هاتف معروف ومتوفر في الأسواق منذ شهور وليس هاتفًا تخيليًا بالكامل! الجهة الخلفية للهاتف تحمل الاسم Electronic Color أي اللون الإلكتروني، وهذا ببساطة لأن هذا اللون سيكون قادر للتغير تلقائيًا حسب تغير الظروف المحيطة بك!

كما يُمكنك أن تتوقع وكما حدث مع هاتف ون بلس كونسيبت ون السابق فهذا الهاتف لن يكون متاحًا للبيع رسميًا، وبدلًا من ذلك يُمكننا أن نصفه أنه هاتف استعراضي لا أكثر لتلك التقنية الجديدة، وفيما يلي نشارككم فيديو توضيحي للهاتف:

الجهة الخلفية تستخدم فيلمًا يعتمد على تقنية mmWave للموجات الصوتية، وسيتم تغيير لون الجهة الخلفية للهاتف في ظروف معينة مثل استلام مكالمة أو استلام إشعار جديد، كذلك وحسبما نعلم فسيمكن تغيير اللون الافتراضي لهذه الجهة الخلفية من ضمن الألوان التي سيدعمها.

نتمنى أن تخرج لنا ون بلس هذه التقنية الجديدة في هاتف حقيقي يُمكن شراؤه، وهذا لأنها وكما يظهر لنا ليست بصعبة من حيث التنفيذ، ولا أظن أن لها آثار سلبية على الهاتف! ما رأيك أنت؟ وهل قد تهتم باقتناء هاتف بهذه التقنية الجديدة؟