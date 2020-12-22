هل الفيروسات تصيب هواتف الأندرويد؟ … وكيف تحمي هاتفك؟

عندما كنت أقوم بالبحث عن موضوع لكتابته لاحظت ان هناك عدد كبير من الأشخاص يبحثون يومياً عن طرق لحذف الفيروسات من هواتف الاندرويد , جلست لبضع دقائق افكر .. هل حقاً هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد؟ .. حسب ما اعرف و ما اعلمه هو انه لا اصافة الفيروسات لنظام الاندرويد و لكن من اجل التأكد قمت بالفعل بالبحث في مواقع اجنبية و من مصادر موثوقة من اجل التأكد من ان هل يمكن بالفعل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد او أي فون بشكل عام .. و الإجابة باختصار لا , و لكن الموضوع لم يكن بهذه السهولة و انما هنالك بعض الأمور التقنية التي يجب ان تعرفها

وهذا ما سوف اتحدث في هذا الموضوع , ان هاتفك لا يصاب بالفيروسات و لكن هنالك طرق اخري يمكن منها اختراق هاتفك و هذا يعتبر اشد خطراً من الفيروسات

هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد حقاً ؟

هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد ؟ .. و كيف حماية هاتفك 2

هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد

الإجابة كما ذكرت في الأعلى و هي لا , لكن لماذا يظن البعض ان بالفعل الفيروسات تصيب الهواتف ؟

الإجابة هي ان الناس تظن بما ان الفيروسات يمكن ان تصيب نظام ويندوز اذا يمكن أيضا ان تصيب نظام الاندرويد , لكن ويندوز نظام انشاءه و برمجته مختلفة عن نظام الاندرويد , اذاً بالتالي يمكن للفيروسات ان تصيب الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز لأنها تعمل بنظام DOS و هي أنظمة اكوادها مفتوحة ليس بها أي قيود امنية بالتالي يمكن التطوير فيها من الشركة المصنعة او اشخاص آخرين يمكن التعديل علي بعض الأمور عليها و هذا ما يحتاج المخترقين من اجل صناعة فيروسات مدمرة او برامج نافعة , هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد

و يمكن ان أيضا لفيروس الكمبيوتر ان يقوم بتكرار او نفس نفسه و الانتقال مع البرامج النافعة بالتالي هنا يكمل خطورته و هذا ما احاول توضيحه من في هذا الموضوع هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد

و لكن لا يمكن ان تصيب الهواتف مثل الاندرويد او أي فون و هذا ان الفيروسات لا يمكن ان ترتبط بملفات الاندرويد لأنها مغلق في الأساس مع ان نظام الاندرويد لا يعطي اهتمام اذا كانت هنالك فيروسات علي النظام ام لا لأنه سوف يعمل بكفاءة في جميع الأحوال و يقرا ما يتم فتحه من تطبيقات , هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد

اذاً ما هي البرامج او التطبيقات الضارة في الاندرويد؟

خطورة الاندرويد في الصلاحيات، بمعني ان هنالك الكثير من التطبيقات التي تقدم شيء بسيط ولكنها تحصل على صلاحيات كثيرة من النظام بمعني: انني قمت بتحميل تطبيق لتسجيل المكالمات (وظيفة التطبيق هو تسجيل المكالمات لا أكثر او اقل) ولكن اثناء تثبيت التطبيق طلب صلاحيات عديدة مثل الميكروفون والسجل و التخزين الداخلي و أيضا الكاميرا و الواي فاي و بيانات الاتصال

هنالك صلاحيات من الطبيعي ان يحصل عليها التطبيق مثل السجل و التخزين الداخلي من اجل ان يقوم بتخزين المكالمة التي تمت تسجيلها، و لكن ليس من الطبيعي ان يقوم التطبيق بالحصول علي صلاحية الكاميراو الواي فاي او بيانات الاتصال , لان التطبيق لا يوجد به أي خيار او ميزة يمكن من خلالها فتح الكاميرا بالتالي هو يحصل علي أداة لان يحتاج اليها مثلها مثل الواي فاي او بيانات الاتصال أشياء من الطبيعي لان يحتاج اليها التطبيق

وهنا تكمل خطورة صلاحيات التطبيق ويتم اختراق هاتفك والحصول علي المعلومات التي يحتاج اليها من قام بتطوير التطبيق اذا سؤالك عن هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد اصبحنا نعرف اجابته

إذا كيف يمكنني حماية نفسي انا والهاتف؟

الإجابة باختصار هي ان لا تقوم بتحميل تطبيقات من مصادر غير رسمية , لان هنا يكون الباب الذي يدخل منه المخترقين و هو اجبارك علي تحميل تطبيقات ليست من المتجر الرسمي الخاص بجوجل بلاي , بالفعل هنالك تطبيقات تكون نظيفة ولا يوجد بها أي مشاكل و لكن بالطبع تكون انت علي علم بهذه التطبيقات و لديك تجربة سابقة معها , و انما في النهاية اغلب التطبيقات التي تقوم بتحميلها من مصادر غير موثوقة او معروفة في هذه الحالة تكون خطرة

و كما ذكرت ان الخطورة ليست في التطبيق و انما في الصلاحيات التي قد يحصل عليها التطبيق التي تسهل عليه التجسس علي هاتفك من فتح الكاميرا و تصوير الشاشة و معرفة ما يتم كتابته علي هاتفك و غيره من هذه الأمور .

في النهاية كان هذا السؤال الذي اريد الإجابة عن وهو هل الفيروسات تصيب هواتف الاندرويد والإجابة هي لا.

المصدر: crazy-net

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