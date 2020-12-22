منوعات

شعر بالملل.. فاتصل بالطوارئ 2004 مرات يوميا

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة في النمسا، حكمًا قضائيًا على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بالسجن 18 شهرًا؛ بسبب اتصاله بخدمة الطوارئ لعدد يفوق كل التوقعات بلغ 2004 مرات في يوم واحد، والسبب أنه شعر بـ”الملل”.

ووفق صحيفة “هيوت” النمساوية، فقد أجرى ذلك الشاب 2004 مكالمات يوميًا بخدمة الطوارئ، باستخدام تطبيق مع جهاز نقر تلقائي وهاتفين ذكيين، مما جعل مركز الإرسال يتسلّم مكالمة طوارئ كل 15 ثانية، فيما تم حظر نقطتين من نقاط الاتصال الثلاث لفترة طويلة.

وبعد إلقاء القبض على هذا الشخص، قال إنه يستيقظ ويشاهد “نيتفليكس” ويلعب ألعاب الحاسوب ويلتقي بالأصدقاء، ولكنه يشعر بـ”السأم” في بعض الأوقات.

وقرر القاضي التعامل بحسم قدر الإمكان مع المتهم، فقضى عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، غير أن الحكم لم يكتسب صفة التنفيذ، حيث يمكن لدفاع المتهم الطعن عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك