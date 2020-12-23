محمد هنيدي يسخر من كورونا على طريقته الخاصة

نشر الفنان الفنان محمد هنيدي، مقطع فيديو له، نشره مع بداية ازمة انتشار فيروس كورونا، شهر مارس الماضي، والذي ظهر فيه يدعو للبقاء بالمنزل 15 يوماً للحد من انتشار الفيروس، وعلّق ساخرا: “كنت اقصد ١٥ يوم بتوقيت كوكب فيلم interstellar”.

وينشط الفنان محمد هنيدي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صور وتعليقاته الساخرة التي يتفاعل معها الآلاف.

ومن المنتظر، أن يطرح الفنان محمد هنيدي، فيلمه الجديد “النمس والإنس”، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك فيه، منة شلبي عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.

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