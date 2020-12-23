دراسة علمية: “نعم الحيوانات تحلم مثل البشر”

نشرت مجلة “بوبيولار ساينس” المتخصصة بالعلوم، دراسة حول الأحلام وعلاقتها الحيوانات.

وأجاب بعض مربي الحيوانات، على سؤال، إن كانت حيواناتهم تحلم أم لا، بنعم حيث يرى العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة كلبهم أو قطهم النائم وهو يحاول رفع مخلبه في الهواء وكأنه يحاول الانقضاض على شيء ما.

يوضح أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف كتاب “ذكاء الكلاب”، ستانلي كورين، إن الكلاب تمر بمراحل النوم ذاتها التي نمر بها، ولكن بشكل أسرع.

وتكشف الدراسة، أن الكلب يدخل في مرحلة العين السريعة، بعد قرابة 20 دقيقة، وهي المرحلة التي تحدث فيها أغلب الأحلام.

حتى الحشرات، تمر بنفس حركة العين، إضافة إلى الطيور والثدييات والزواحف.

وتوصف الدراسة، أن الحلم “لغزًا محيّرًا”.

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