وسائل إعلام مصرية تعلن زواج الزرافة “سوسن”

نشرت وسائل إعلام مصرية ، صورا لزرافة “سوسن”، التي تعدّ أقدم وأكبر الزرافات عمرًا في حديقة الحيوان.

وأوضحت الوسائل، أن الزرافة التي تعدّ أكبر وأقدم الزرافات سنًا في حديقة الحيوان بالجيزة، تزوجت بعد فترة اكتئاب عاشتها بعد واة زوجها “روكا”، ومن ثم ابنها “عزيز”.

وفي العاشر من شهر أكتوبر الماضي، أفادت مدير حديقة حيوان الجيزة، الدكتورة مها صابر، ،إن أنثى الزراف “سوسنط تعاني من حالة الحزن والاكتئاب التى سيطرت عليها خلال الفترة الماضية بسبب الوحدة.

وأضافت الدكتورة مها صابر، لموقع “القاهرة 24″، أن إدارة الحديقة بدأت في تأهيل أنثى الزراف “سوسن” المنفردة في بيتها تمهيداً لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب إفريقيا ضمن 3 زرافات خلال أسبوع للتزاوج معها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية