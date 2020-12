ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة جزيرة صقلية الإيطالية مساء أمس الثلاثاء.

قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) إن الزلزال “القوي” وقع في الساعة 9.27 مساءً واستمر لمدة 10 ثوانٍ.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السكان شعروا بالزلزال بشكل واضح في بلدات راغوزا وسيراكوز وكاتانيا.

وأفادت الأنباء أن مركز الزلزال يقع في البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد 15 كيلومترا جنوب أكاتي على الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية.

وقال ستيفانو سوكاتو ، الذي يعيش في راغوزا ، لوكالة أنسا: “كنت خائفة للغاية ، كل شيء كان يرتجف”. “لقد فر الكثير من الناس وما زالوا في الشارع”

أفاد سكان على بعد 300 كيلومتر في عاصمة الجزيرة باليرمو بأنهم شعروا بالزلزال.

كما شعرت به جزيرة مالطا المجاورة.

وقالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية إن فحوصاتها الأولية لم تسفر عن أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

يقع جزء كبير من إيطاليا وجزرها على خطوط صدع نشطة وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة.

كما شوهد بركان إتنا ( ETNA ) بجزيرة صقلية يقذف الحمم بعد الحادثة.يقع جزء كبير من إيطاليا وجزرها على خطوط صدع نشطة وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة.

The post زلزال بقوة 4.6 درجة ضرب جنوب جزيرة صقلية الإيطالية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا