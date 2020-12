60 % من الهواتف المحمولة بتونس ستصبح «خارج الخدمة»

يشهد شهر يناير المقبل خروج نحو 4 ملايين من الهواتف المحمولة في تونس من الخدمة.

وأمس الثلاثاء، كشف جميل السويح مدير مركز البحوث والدراسات بوزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، أن العمل بمنظومة “سجلني” الخاصة بالهواتف المحمولة، سينطلق الشهر المقبل.

وقال السويح لإذاعة “شمس إف إم” التونسية إن التطبيق يهدف إلى “حماية المواطنين من عمليات السرقة والسطو وحماية المستهلك من الهواتف التي يتم جلبها بطرق غير قانونية وتسبب أضرارا صحية له”.

وبدخول المنظومة الجديدة حيز العمل، ستصبح الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية، غير صالحة للاستعمال على خطوط مشغلي الاتصالات التونسية.

ويرجع ذلك في الأساس وفق ما نقلته قناة “نسمة” الخاصة إلى أن الهوية الدولية لتلك الهواتف أو ما يعرف بـ (IMEI)، لن تكون مسجلة في قاعدة بيانات مركز الدراسات والبحث في التكنولوجيا.

وتهدف هذه المنظومة التي طورها مركز الدراسات والبحث في التكنولوجيا، لمكافحة تهريب الهواتف أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.وفق ماذكرت وكالة “سبوتنيك”.

والأسبوع الماضي، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم، أن السوق السوداء هي مصدر نحو 4 ملايين من الهواتف المحمولة في تونس، أي ما يناهز 60%.

