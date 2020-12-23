تسريبات – هواتف ايفون 13 سوف تدعم تقنية وايفاي 6E – تعرف عليها!

عودة من جديد إلى تسريبات هواتف ايفون 13 القادمة العام المقبل، وهذه المرة التسرييات آتية من محللو مؤسسة Barclays المالية نقلاً عن بعض موردي ابل.

هواتف ايفون 13 وتقنية وايفاي 6E

وفقاً لمحللي مؤسسة Barclays فإن هواتف ايفون 13 سوف تدعم تقنية وايفاي جديدة هي WiFi 6E والذي تعتبر الجيل الجديد من تقنيات الوايفاي.

تقنية وايفاي 6E سوف تدعم كافة المزايا والقدرات الموجودة في تقنية وايفاي 6 الحالية مثل الأداء العالي والتأخير الأقل والسرعات الأعلى بالإضافة إلى ملاءمتها إلى الأماكن المزدحمة بالأشخاص والأجهزة لقدرتها على إمداد كافة الأجهزة باتصال ثابت، أيضاً بإمكانها توفير طاقة البطارية المستهلكة في الاتصال وهو أمر مفيد للغاية في الهواتف الذكية.

تقنية وايفاي 6E سوف تدعم أيضاً ترددات 6 جيجاهيرتز والتي من المفترض أن تعطي اتصال أسرع وأكثر ثباتاً وأوسع مجالاً من ترددات 5 و 2.4 جيجاهيرتز المنتشرة حالياً.

حالياً تدعم هواتف ايفون 11 و ايفون 12 جميعها تقنية وايفاي 6 التي تحمل اختصار 802.11ax وهي سريعة رغم اعتمادها على ترددات 2.4 و 5 جيجاهيرتز. تقنية وايفاي 6E القادمة في ايفون 13 سوف تدعم ترددات حتى 6 جيجاهيرتز كما سبق وأشرنا.

بالطبع ليس كافياً أن تدعم الأجهزة تقنية الوايفاي السريعة تلك دون أن تتواجد في مكان به راوتر يدعم WiFi 6E ويبث الإنترنت عبرها حتى تتحقق الاستفادة الكاملة.

شركة Broadcom المتخصصة في مجال الاتصالات كانت قد صرحت سابقاً على لسان أحد مسئوليها التنفيذيين أن تقنية الوايفاي بترددات 6 جيجاهيرتز سوف أكبر نقلة للوايفاي في العشرين سنة الأخيرة.

خلال عام 2021 سوف نرى العديد من الأجهزة الذكية وأجهزة الراوتر الداعمة لتقنية وايفاي 6E بتردد 6 جيجاهيرتز، ومنها بينها هواتف ايفون 13.