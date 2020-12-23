إليك الأسعار المؤكدة لسلسلة جالكسي S21 المنتظرة

اقتربنا جدًا من إطلاق سلسلة جالكسي S21، السلسلة الجديدة وكما نعلم قادمة خلال شهر يناير المقبل، وتحديدًا في 14 يناير من حيث موعد الإعلان وسيتم إطلاق الهواتف بعدها بأيام قليلة في معظم الأسواق عالميًا، ونظرًا لأن السلسلة الجديدة تقدّم مواصفات ممتازة من ناحية، وتصميم جديد ومميز من ناحية أخرى فهذا يثير التساؤل حول سعر جالكسي S21 بإصداراته المختلفة، وهو ما نشاركه معكم اليوم.

سعر جالكسي S21 بإصداراته في أوروبا

ظهرت التسريبات الأولى من طرف موقع WinFuture الألماني، وهو موقع موثوق، ومن ثم شارك موقع 91Mobiles مزيدًا من التفاصيل حولها، وبطبيعة الحال نحن لا نعرف سعر الهاتف في الوطن العربي على وجه التحديد، لكن يُمكننا بسهولة استنتاجه من متوسط الأسعار في باقي أنحاء العالم، وأول ما نستعرضه هو سعر الهواتف الجديدة في أوروبا:

Samsung Galaxy S21 — €849

Galaxy S21+ — €1,049

Galaxy S21 Ultra — €1,349

كما يُكنك أن ترى، سيبدأ السعر عند 849 يورو أوروبي، وهو سعر مرتفع بلا شك خصوصًا أن هذا هو سعر إصدار جالكسي S21 العادي، ومن ثم يصل السعر إلى 1,349 يورو أوروبي لإصدار ألترا! يُذكر أيضًا أن الإصدار الأكبر من حيث الذاكرة التخزينية ذو الـ512 جيجابايت سيكلف 1,529 يورو أوروبي!

يُذكر أن جالكسي S20 قد أتى بسعر 999 يورو وجالكسي S20 بلس قد أتى بسعر 1,099 يورو، لذلك فسعر السلسلة الجديدة في الواقع أقل من السلسلة السابقة!

جالكسي S21 بإصداراته في الولايات المتحدة

نشارككم أيضًا الأسعار المتوقعة لذات السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في الواقع قد تعبر فقط عن تغير العملة، لكن لا يجب أن ننسى أن كل دولة لديها ضرائبها المختلفة:

Samsung Galaxy S21 — $899

Samsung Galaxy S21+ — $1,099

Samsung Galaxy S21 Ultra — $1,349

جالكسي S21 بإصداراته في المملكة المتحدة

أخيرًا، السعر في المملكة المتحدة بالجنيه الاسترليني: