توم كروز يوقف تصوير “المهمة المستحيلة 7”.. بسبب تسريب صوتي

على خلفية تعرضه لانتقادات حادة بسبب “حادثة الصراخ”؛ اضطر النجم الأمريكي، توم كروز، إلى إيقاف تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7”.

ووفق ما أوردته صحيفة “صن” البريطانية فقد تعرّض “كروز” لموجة قوية من الاعتراضات، بمجرد تسريب تسجيل صوتي له يعجّ بالكلمات المشينة.

وصدر صوت “كروز”، في التسجيل، وهو يهاجم الآخرين على خلفية قواعد السلامة الخاصة بفيروس “كورونا” في موقع تصوير الفيلم الجديد في لندن. مستخدمًا عبارات بذيئة، كما أبلغ أفراد الطاقم بأنهم “سيفصلون” إذا لم يمتثلوا للإجراءات الاحترازية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأمريكي قرر التوقف عن مواصلة التصوير، لالتقاط الأنفاس والتفكير في كيفية الردّ على الانتقادات، حيث سافر إلى ميامي لقضاء عيد الميلاد مع ابنه “كونور”.

يذكر أن 5 من الموظفين العاملين ضمن طاقم عمل الفيلم، قرروا الاستقالة؛ رفضًا منهم لطريقة الحديث الصادرة عن “كروز” والعبارات النابية التي أطلقها.

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