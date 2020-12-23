لعبة فيروس كورونا تلقى شعبية واسعة في المانيا

قامت 4 فتيات شقيقات باختراع لعبة جديدة للإستفادة من الوقت الذي يقضيانه في المنزل إثر القيود التي فرضتها جائحة كورونا وأطلق على اللعبة اسم فيروس كورونا وهي الآن من بين أكثر الألعاب شعبية وطلباً في المانيا.

واللعبة عبارة عن 4 أشخاص يتنافسون من أجل شراء مواد البقالة لجار مسن لا يخرج من بيته بسبب فيروس كورونا ومن يتمكن من إيصال جميع المواد المدرجة على القائمة يكون الفائز.

ويتعرض اللاعب عند إحضار الأغراض الى مواجهة الفيروس الذي يتسبب في إدخال اللاعب للحجر الصحي أو اكتشاف أن اللاعبين الآخرين سبقوه، وحتى هده اللحظة باعت اللعبة أكثر من 2000 نسخة و هي من طمن الأكثر طلباً في الأسواق.

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