ركّاب طائرة يجازفون بحياتهم لإنقاذ مصاب بـ”كورونا”

أقدم عدد من المسافرين على متن رحلة جوية، كانت متجهة من أورلاندو الى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، على مساعدة حالة إسعافية لمسافر شعر بمشكلات صحية، حيث تجاهلوا قواعد التباعد الصحي وإجراءات السلامة بسبب تفشي “كورونا”.

وشهدت الرحلة الجوية رقم “591” تعرض أحد ركابها لحالة صحية سيئة حيث شعر بضيق في التنفس، وتصادف وجود ثلاثة مسافرين متخصصين بالتنفس الاصطناعي، فبادروا بالتناوب بمحاولة لإنقاذ الرجل الذي توقف قلبه بعد ساعة من انطلاق الرحلة، ليقوم طاقم الطائرة بهبوط اضطراري لإخراج المسافر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، وقال المسافرون إن حالة المريض انهارت تمامًا حتى إنهم كانوا يسمعون صوت تحطم عظام الرجل وهم يجرون له التنفس الاصطناعي.

وذكرت زوجة المتوفى أن زوجها عانى من أعراض الإصابة بـ”كورونا”، حيث فقد حاستي الشم والتذوق في الأسبوع الماضي.

وطالبت السلطات المسافرين بإعلامها في حال تعرضوا للإصابة بالفيروس بعد بضعة أيام.

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