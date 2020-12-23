شركة سامسونغ تخطط للتخلي عن الملحقات المجانية في علب الهواتف.

أزالت شركة سامسونغ بعض المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي التي شخرت من خلالها بشكل غير مباشر من شركة آبل عندما تخلت عن الملحقات المجانية بعلب الهواتف مثل الشاحن والسماعات وغيرها.

وبحسب صحيفة GizChina فإن اختفاء المنشورات ما هو الا مؤشر الى أن الشركة قد تحذو حذو شركة آبل، وتقرر التخلي عن إضافة الملحقات المجانية وبهذا تكون سامسونغ تسير على خطى آبل فيما يتعلق بعلب الهواتف الجديدة.

وتجدر الإشارة الى أن شركة آبل بررت أسباب التخلي عن الملحقات بأنها خطوة لتقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة، ومن المتوقع أن تكون هواتف الفئة Galaxy S الجديدة من دون ملحقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا