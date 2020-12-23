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شوكولاتة ترجع إلى عام 1900.. لا تزال صالحة للأكل !

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وسائل إعلام في أستراليا أن موظفي المكتبة الوطنية الأسترالية عثروا على ألواح شوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون، يرجع تاريخها إلى عام 1900، حيث كانت هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب “البوير”.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المفاجأة تمثّلت في بقاء الشوكولاتة البنية اللون على حالها تقريبًا، حيث كانت هناك رائحة رائعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي المكتبة وجدوا عبارة مكتوبة على ألواح الشوكولاتة تقول: “أتمنى لك عامًا جديدًا وسعيدًا.. فيكتوريا”.

ولفتت “ديلي ميل” إلى أن شركة “كادبوري” قامت بتصنيع هذه الحلوى من أجل القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنغهام، وتراوحت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.

وقالت الصحيفة إن الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية عندما كان مراسلاً عسكريًا لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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