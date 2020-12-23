اختبارات الأداء – معالج Exynos 2100 يتفوّق على معالج سنابدراجون 888!

معالج سنابدراجون 888 هو وبلا شك من أقوى معالجات عام 2021 ونحن نعرف ذلك حتى من قبل أن يبدأ عام 2021! وفي العادة تكون المنافسة مشتعلة بين معالج كوالكوم الرائد -وهو 888- ونظيره عند أبل وهو معالج أبل A14 Bionic الرائد! لكن يظهر لنا أن هناك ضيفًا جديدًا على المنافسة في 2021 وهو معالج Exynos 2100 والذي يتفائل به الجميع حقًا.. حتى يثبت العكس على الأقل!

معالج Exynos 2100 يتفوّق على معالج سنابدراجون 888

طبقًا لاختبارات أداء منصة Geekbench وطبقًا لتسريبات قوية من المسرّب الشهير Ice Universe فمعالج Exynos 2100 الذي سيهلّ علينا في سلسلة جالكسي S21 سيقدّم أداءًا أعلى من معالج سنابدراجون 888 الرائد! يُذكر أيضًا أن سامسونج قد بدأت في التشويق رسميًا للمعالج -كما بالصورة بالأعلى- تحضيرًا للإعلان عنه في 12 يناير.

طبقًا للتسريب، معالج سامسونج الرائد حقق 1108 نقطة في اختبارات النواة الواحدة، في مقابل 3963 نقطة في اختبارات الأنوية مجتمعة! وهي أرقام ممتازة جدًا، خصوصًا أن معالج سنابدراجون 888 قد حقق 1135 نقطة في اختبارات النواة الواحدة في مقابل 3794 نقطة في اختبارات الأنوية المجتمعة، وبلغة الأرقام فمعالج سامسونج هنا يتفوق في اختبارات الأنوية مجتمعة والأرقام بشكل عام.

Yes #Exynos_is_back ！ pic.twitter.com/xH2F8LgllM — Ice universe (@UniverseIce) ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠

هذه الأرقام تشوقنا أكثر وأكثر لمعالج سامسونج الجديد، خصوصًا ان هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها أداء معالج إكسينوس قريبًا لهذه الدرجة من منافسيه، لكن من ناحية أخرى هناك أمور لا يجب أن نهملها، وهي ضعف معالجات إكسينوس السابقة من حيث الحفاظ على درجات الحرارة ومعالجة الصور! وإن كان المعالج الجديد Exynos 2100 لا يقدّم حلًا حقيقيًا لهذه المشاكل فلن يهم كثيرًا أرقامه، حيث أن التجربة النهائية لن تكون جيدة غالبًا!

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