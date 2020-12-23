هل تطلق “آبل” هاتف “آيفون 13” دون صندوق ؟

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن شركة “آبل” الأمريكية تفكّر في إطلاق سلسلة هواتف “آيفون”، العام القادم، دون صندوق، بعدما أطلقت هواتف “آيفون”، هذا العام، مع صندوق أصغر، لا يحتوي على مُحوّل الطاقة والسماعات السلكية.

وكانت الشركة الأمريكية، قد أجرت استطلاعًا سألت فيه المستخدمين حول استخدامهم لمحول الطاقة، وطرحت سؤالاً آخر حول انطباعهم عن تقنية التعرف على الوجه Face ID التي اشتهرت بها هواتف “آيفون”.

ووفقًا لبعض الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة، فإن آبل تفكر في إلغاء ميزة Face ID من هواتف “آيفون” العام القادم، ورغم أنها تقنية رائعة إلا أن المستخدمين واجهوا بعض المشاكل مؤخرًا، مثل صعوبة استخدامها أثناء ارتداء الكمامة في ظل الوضع الصحي الحالي في مختلف أنحاء العالم، كذلك صعوبة استخدامها في ظروف الإضاءة المنخفضة، كل هذا يشير إلى أن “آبل” تفكر جديًا باعتماد تقنية مستشعر البصمة ذات الأوجه المتعددة، مثل استخدامها أسفل الشاشة، أو في الظهر، أو في زر الطاقة.

الأمر الأكثر إثارةً للدهشة؛ هو أن “آبل”، سألت في استطلاعها، المستخدمين حول بعض المكونات التي تأتي في الصندوق، مثل دبوس الشريحة SIM وكابل التوصيل، ويرى البعض أن “آبل” تُفكّر بإزالة هذه المكونات من الصندوق بهدف تخفيض التكلفة.

وسخر أحدهم من هذا الأمر قائلًا إنه في حال أزالت آبل جميع المكونات فربما ترسل هواتف “آيفون” 13 العام القادم في مظروفٍ ورقي.

ويبدو أن “آبل” ليست وحدها في هذا الطريق، فقد كشفت بعض التسريبات مؤخرًا أن شركة “سامسونج” تفكر أيضًا بإزالة الشاحن من صندوق هواتف “جالكسي إس 21″، التي من المقرر الإعلان عنها في منتصف شهر يناير القادم، وربما تفعل “هواوي” الشيء ذاته، أيضًا، في المستقبل القريب.

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