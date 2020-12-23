تطبيق تليغرام سيشهد بعض التغيرات العام المقبل

صرح مؤسس تطبيق المراسلة الشهير “تليغرام”، بافل دوروف عن التغيرات والتعديلات التي ستحصل خلال العام المقبل للتطبيق حيث أن جمهور تليغرام يزداد ويتوسع مع مرور الأيام.

وقال دوروف أن التطبيق يحتاج الى سيولة لتشغيله مع ازدياد أعداد المستخدمين وأن تكاليف التشغيل السابقة دفعها من مدخراته الشخصية وهو بالأمر غير المجدي عندما يصل عندد المستخدمين الى المليارات.

وأضاف أن هناك خياريين لكسب المال وهو أن تبدأ بكسب المال لتغطية التكاليف وإما أن تباع الشركة للاعب أكبر في سوق التقنية، و هو لا ينوي بيع الشركة وانا سيلجأ لإظهار الإعلانات في القنوات العامة على التطبيق، وسيضيف ميزات جديدة لفرق العمل والمستخدمين ذوي الاحتياجات المتقدمة ستكون مدفوعة الأجر.

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