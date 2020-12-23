مصيدة الفئران.. تستطيع اصطياد اللصوص كذلك!!

تمكّن أحد سكان مدينة “أومسك” الروسية من التعرف على الشخص الذي سرق المال والمجوهرات من خزنة منزله، معتمدًا على “مصيدة فئران”.

ووفقا للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في مدينة “أومسك”، فقد قامت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بزيارة صديقها وفتحت الخزنة وسرقت 50 ألف روبل “ما يعادل 650 دولارًا” وسوارًا ذهبيًا بقيمة 60 ألف روبل “780 دولارًا”، اعتمادًا على أن صاحب المنزل كان نائمًا وقت ارتكاب الجريمة.

وعندما اكتشف صاحب المنزل الواقعة، في اليوم التالي، قرر التأكد من هوية السارق، من خلال وضع مصيدة فئران في الخزانة، ثم دعا صديقته إلى المنزل وتظاهر بالنوم، فأمسكها متلبسة بالجرم أثناء محاولتها تكرار السرقة.

وبعد التحقيقات؛ اعترفت المرأة بارتكابها السرقة وحُكم عليها بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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