زحل والمشتري يقتربان من بعضهما في حادثة نادرة لن تتكر كل 800 عام

اقترب أكبر كوكبين في نظامنا الشمسي زحل والمشتري من بعضهما ليلة الاثنين 21 ديسمبر ليحدث الإقتران العظيم ويعتبر من الأحداث الفلكية النادرة حيث أن المشتري وزحل كانا على بعد 0.1 درجة فقط، أقل من قطر البدر.

واستطاع مصور فلكي هاو أن يلتقط صور لهذا الإقتران العظيم وبينت الصور المشتري وأقماره وهو على مقربة من زحل وحلقاته واضحة بشكل صادم في سماء الليل.

وكان زحل مرئياً على الجانب الأيمن مع حلقاته والمشتري على اليسار وكانت هناك ميزات اخرى مرئية بواسطة بيوتروفسكي تلسكوب Nexstar Celestron 6SE مع كاميرا Nikon D750.

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