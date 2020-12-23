بعد مرور قرن و20 عاماً على صنعها..ألواح شوكولاته صالحة للأكل

أفادت وسائل إعلام في أستراليا أن هناك موظفين في المكتبة الوطنية الأسترالية عثروا على ألواح شوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون وكانت هدية من الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب “البوير” في عام 1900.

والملفت للنظر هو بقاء الحلوى على حالها حيث قال مختبر المكتبة أن الأواح سليمة وصالحة للأكل حتى بعد مرور 120 عام وكانت عبارة “أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا” مكتوبة على ألواح الشوكولاته.

ومن المتوقع أن يكون الشاعر قد اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” لأنه بناءاً على طلب من قصر باكنغهام صنعت شركة “كادبوري” كمية تتراوح ما بين 70- 80 ألف رطل.

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