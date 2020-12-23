أم تحوّل منزلها لـ”مشهد أسطوري” لإسعاد ابنتها المريضة (فيديو)

قررت أم بريطانية من مدينة “إسكس”، تحويل جزء من منزلها إلى مشهد أسطوري من أجل إسعاد ابنتها المريضة خلال مناسبة أعياد الميلاد، حيث قامت ببناء قصر شتوي.

ونشرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الأم، هيلين سادلر، قامت، بمساعدة والدها “فيليب”، بإقامة أرض عجائب شتوية في حديقة منزلها، مع قلعة وملكة ثلج على قاعدة يمكن تحريكها.

وقالت الصحيفة إن الأم أنجزت كل الأعمال الحرفية، باستخدام الكثير من الأشياء بدءًا من الصوف والقطن وحتى علب الأدوية الفارغة؛ لأجل إسعاد ابنتها “إيرين” البالغة من العمر سبع سنوات والتي تعاني من ظروف صحية استثنائية.

وكانت “إيرين” قد دخلت المستشفى بعد أن أصيبت بمرض خطير في عيد “الهالوين”؛ مما حمل والدتها على بناء أرض العجائب الشتوية في حديقة منزلها، لترسم الابتسامة على وجه الطفلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية