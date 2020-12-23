ابل رفضت شراء شركة تسلا في وقت سابق بثمن بخس!

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إن شركة ابل رفضت عرضاً لشراء تسلا خلال عام 2017.

العرض كان في وقت شديد الحرج لشركة تسلا عندما كانت تنزف الكثير من الأموال أثناء العمل على موديل 3 من سياراتها الكهربائية، ولم تكن قد أنتجت بعد أي كميات كبيرة منها.

كانت القيمة السوقية لشركة تسلا آنذاك تعادل عُشر قيمتها الحالية، إلا أن تيم كوك رفض مقابلة إيلون ماسك بالأساس أو مناقشة الفكرة في اجتماع بينهما.

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق أن تسلا كانت على بُعد أسابيع قليلة من الانهيار في عام 2017 قبل أن تتعافى لاحقاً وتتطلق إصدارات مميزة من سياراتها الكهربائية.

حالياً وبعد مرور عدة سنوات على هذه الحادثة، تعتبر تسلا هي الشركة المصنعة للسيارات الأولى في العالم من ناحية القيمة السوقية والتي تتجاوز 600 مليار دولار.

ابل كانت تعمل بالفعل على تطوير السيارات الذكية بها لكن تركيزها الأساسي كانت حول تطوير أنظمة السيارات بهدف بيعها للشركات الأخرى، لكن توصلها لإنتاج نوع جديد من بطاريات السيارات جعلها تغير الاتجاه ناحية إنتاج سيارة ذكية كاملة خاصة بها، وتشير التقارير أن ابل سوف تطلق سيارة ذكية لها بحلول عام 2024.

تعليقاً أيضاً على ذلك، قال ماسك أنه من الجيد أن تستثمر ابل في هذا الاتجاه، لكن عليها أن تعرف أن السيارات معقدة للغاية مقارنة بالهواتف والساعات الذكية.