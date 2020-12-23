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اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني في إسبانيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اكتشف علماء موقعا أثريا في إسبانيا يعود لفترة الفتح الروماني لشبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الأول قبل الميلاد، باستخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية والصور الجوية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن الموقع يحتوي على ساحات تدريب وملاجئ ومعسكرات للجيش.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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