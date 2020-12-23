اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني في إسبانيا

اكتشف علماء موقعا أثريا في إسبانيا يعود لفترة الفتح الروماني لشبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الأول قبل الميلاد، باستخدام بيانات وصور الأقمار الصناعية والصور الجوية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن الموقع يحتوي على ساحات تدريب وملاجئ ومعسكرات للجيش.

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