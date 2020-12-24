عابد فهد: جورج وسوف ظاهرة ويجب أن تُدرّس

شارك الفنان السوري عابد فهد، بوستر الحفل الذي يحييه صديقه الفنان جورج وسوف في دبي، يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

ونشر الفنان عابد الفهد على صفحته الرسمية على الإنستغرام، دعماً منه له، وهي ليست المرة الأولى التي يقدم فيها عابد فهد الدعم للوسوف.

وأوضح عابد فهد لموقع ET عن علاقته بالوسوف، مدافعا عن الإتهامات التي تطال الوسوف بأن صوته لم يعد كما كان.

وأضاف عابد فهد، “ظهرت مع الوسوف في أغنية “سكت الكلام” لأنه جورج وسوف، وليس كما يقال لأنه شاخ، فالوسوف ظاهرة كبيرة يجب أن تدرس للإنسان، والدرس هو الإصرار على الوجود والإستمرارية فما أصابه بيهز جبل والوسوف يا جبل ما يهزك ريح، فبعد إصابته الأليمة يعود للإبداع والطرب، فهو عمل الوسوف قبل الإصابة والوسوف بعد الإصابة هذه الحالة تدرس، فهو رجل مدهش، رأيت شخص واقعي وانسان ذكي في الكواليس، كل هذه العفوية مدروسة منه، وصدق الوسوف هو النجاح”.

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