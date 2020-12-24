صورة نادرة لـ”الهرم” نجاح الموجي مع أسرته

قدّم الفنان الراحل نجاح الموجي، أعمالا فنية تنوعت بين التلفزيون المسرح والسينما، ما تزال تحظى باهتمام كبير في المنطقة.

وتميزت حياة الفنان نجاح الموجي الذي أُشتهر بـ”الهرم” الدور الذي أدّاه في فيلم “الكيت كات” مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بالهدوء، لكونه كان حريصا أن يكون بعيدا عن الأضواء والشهرة وضخب الأحداث الفنية.

ونشر “موقع في الفن”، صورة نادرة للفنان الراحل مع أسرته، بالأبيض والأسود.

ونوّه الموقع، أنه قام بمعالجة الصورة، لتكون بالألوان.

وبالنسبة لمسيرته الفنية، قدّم الموجي أكثر من 150 عملا فنيا، بدأت في العام 1969.

ومن أبرز أعماله المسرحية، مسرحية “المتزوجون” ومسرحية “فندق الأشغال الشاقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية