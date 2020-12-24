“ديلي ميل”: الكمامة القماشية لن تنقذك من عدوى “كورونا”

كشفت دراسة أن ارتداء الكمامة القماشية لا يقي في مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، نظرًا لأن الكثير من القطرات المُحمّلة بالعدوى يمكن أن تتسرب عبرها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الباحثين في جامعة ولاية “نيو مكسيكو” في الولايات المتحدة، أجروا فحوصاتهم على خمسة أنواع من بينها “الكمامات القماش والكمامات المستخدمة في العمليات الجراحية”.

وتوصل العلماء إلى أنه رغم أن كافة الكمامات تعيق 95% من قطرات السعال والعطس، إلا أنه لا يزال هناك خطر انتقال العدوى.

وأضافت الصحيفة: على الرغم من أن الكمامات القماش أوقفت 96% من قطرات العطس على مسافة ستة أقدام، إلا أنها لا تزال تسمح بتسريب ألف قطرة، وهو ما يحمل جزئيات فيروسية كافية لنقل العدوى.

من ناحيتها، ذكرت الأستاذ المشارك بالجامعة، الدكتورة كريشنا كوتا ، التي قادت البحث إن وضع كمامة يوفّر وقاية كبيرة ولكن ليست كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف العلم من ارتداء الكمامة اتسم بالتخبّط في بداية الجائحة.

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