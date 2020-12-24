مباراة في الدوري البرازيلي.. تتحوّل إلى “ساحة حرب”

ساحة حرب.. هكذا تحوّلت أحداث لقاء فريقيْ “فلومينينسي وأتلتيكو باراناينسي”، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي تحت 17 عامًا.

واندلعت معركة كبيرة بين الفريقين أسفرت عن طرد تسعة لاعبين دفعة واحدة من الفريقيْن.

وكان “أتايد”، لاعب “باراناينسي”، قد ارتكب خطأ بحق “جواو نيتو”، لاعب “فلومينينسي”، ثم خرجت الأمور عن السيطرة، حيث تدخّل بدلاء الفريقيْن في المعركة.

وسدّد البديل، جواو غابرييل، لاعب “أتلتيكو باراناينسي” ضربة عنيفة على طريقة لاعبي الـ”كونغو فو” لـ”نيتو”، الذي سقط على الأرض فورًا.

وسعى مسؤولو الفريقيْن مع الحكام إلى إيقاف المشاجرة.

وقرّر الحكم ليوناردو سيغاري، طرد تسعة لاعبين، منهم خمسة من فريق “أتلتيكو باراناينسي”، وأربعة من “فلومينينسي”، وبين المطرودين ثلاثة لاعبين من البدلاء.

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