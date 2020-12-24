إطلاق تطبيق إنستقرام لايت بمساحة 2 ميجابايت فقط بدون خاصية Reels الجديدة

بدأت فيسبوك في توسيع إطلاق تطبيق إنستقرام لايت الجديد ليصل إلى أسواق إضافية -منها سوقنا- ويصل إلى أجهزة مختلفة وليس فقط الأجهزة الضعيفة، والمميز أنه ومهما كان جهازك سيمكنك الآن استخدام تطبيق إنستقرام لايت الأخف والأكثر فعالية.. والذي لا يضم خواص مثل Reels!

مميزات وخواص تطبيق إنستقرام لايت

في شهر مايو المقبل قامت فيسبوك بإلغاء النسخة القديمة من تطبيق إنتسقرام لايت تمامًا وقامت بإعادة تصميم التطبيق من الصفر، هذا إلى أن بدأ في شهر سبتمبر/أكتوبر الماضي في التوفر لبعض الأجهزة المحددة في بعض الأسواق المحددة ووصل التطبيق اليوم لمراحله النهائية حيث صار متاحًا في معظم البلدان ولمعظم الأجهزة.

التطبيق لا يختلف عن تطبيق إنستقرام الرئيسي كثيرًا من حيث الشكل، لكنه أخف كثيرًا وأكثر سرعة، كذلك فهو يتيح لك كل الخصائص الرئيسية مثل رفع الصور والفيديوهات أو إضافة القصص والمزيد، لكن التطبيق ولأنه خفيف فهو لا يأتي مع خاصية Reels المنافسة لتيك توك، كذلك فهو لا يأتي مع دعم IGTV، وهي منصة الفيديوهات المدمجة في إنستجرام والمشابهة لليوتيوب.

انستقرام تطلق ميزة Reels كبديل لتطبيق تيك توك!

التطبيق أيضًا غير قادر على استخدام بعض خواص إنشاء القصص Stories المعتمدة على الواقع المعزز AR لكنه وعوضًا عن ذلك يعمل بشكل ممتاز من جميع النواحي، وفي الواقع يمكنك تنصيبه بدلًا من إنستجرام الرئيسي إن كنت تنزعج من خاصية Reels الجديدة. يُمكنك تحميل التطبيق الجديد من هنا.