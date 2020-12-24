الإعلانات والمميزات المدفوعة في تيليجرام – لماذا يتجه التطبيق الشهير نحو المال ؟!

تطبيق تيليجرام يمتلك حالياً قاعدة شعبية واسعة تصل إلى 500 مليون مستخدم نشط تقريباً حول العالم. التطبيق مجاني تماماً بكل مزاياه حتى الآن إلا أن هناك خطة تم اعتمادها من أجل أن يدر التطبيق الأرباح تشمل وضع الإعلانات وتقديم مميزات إضافية مدفوعة كما أعلن عن ذلك مطور التطبيق باڤل دوروف.

لماذا يتجه تيليجرام إلى جني الأرباح؟

تطبيق تيليجرام هو من أشهر تطبيقات التواصل حول العالم، ويقدم العديد من المزايا كتبادل الرسائل والملفات والمكالمات الصوتية والمرئية بالإضافة إلى خدمة القنوات والمجموعات ذات الخيارات العملية التي تفوق مثيلاتها في أي تطبيق منافس.

هناك الكثيرون حول العالم يعتمدون على تيليجرام إما بشكل أساسي أو بجانب تطبيقات أخرى مثل واتس اب نظراً للمزايا التي يقدمها أو لاعتبارات أخرى مثل الثقة في التطبيق وكونه أكثر أماناً وحفاظاً على الخصوصية مقارنة بتطبيق واتس اب أو ماسنجر التابعين لفيسبوك.

نجح تطبيق تيليجرام في كسب شعبية واسعة بلغت 500 مليون مستخدم. منذ إطلاق التطبيق وحتى الآن لا توجد أي وسيلة ربح تعود بالأموال على مطوري التطبيق والعاملين عليه.

خدمة مثل تيليجرام تخدم هذا العدد المهول من المستخدمين تحتاج إلى خوادم سريعة وكبيرة كما تحتاج إلى طاقم كبير من العاملين للإشراف على الخدمة وتطويرها، ومن أجل ذلك قرر فريق العمل الخاص بالتطبيق وفي مقدمتهم مطور التطبيق الأول باڤل دوروف اتباع خطة جديدة من أجل جني الأموال لتغطية النفقات وتطوير الخدمة.

سابقاً كانت جميع مصروفات التطبيق يتم سدادها من النفقات الشخصية لمطور التطبيق وفقاً لتصريحاته. الآن وبما أن نمو التطبيق بات كبيراً للغاية فلا سبيل لاستمرار تليجرام سوى محاولة جني الأرباح. هناك سبيل آخر فعلاً وهو بيع التطبيق لشركة أخرى وهو أمر قال المطور أنه لن يقدم عليه.

هل سنرى الإعلانات قريباً على تيليجرام ؟

مبدئياً تعتمد خطة تيليجرام التي سيبدأ تنفيذها بداية من عام 2021 على شقين أساسين: الإعلانات، والمميزات المدفوعة.

بالنسبة للإعلانات فسوف يكون موضعها داخل القنوات Channels المنتشرة على التطبيق وهي أشبه بمجموعات كبيرة عامة تستقطب عدداً كبيراً من المستخدمين، أما في المحادثات الفردية والمجموعات الخاصة فلن يتم عرض الإعلانات فيها.

طالما تفاخر مطورو تيليجرام بقوة التطبيق ومدى الأمان ودرجة الخصوصية وتشفير المعلومات فيه، ونأمل ألا يتأثر ذلك سلباً بإدخال الإعلانات فيه.

جميع المميزات الحالية في التطبيق سوف تظل مجانية كما هي وسوف يظل المستخدمون العاديون ينعمون بها وبالتحديثات القادمة. تيليجرام يفكر في طرح مميزات إضافية مدفوعة موجهة أكثر لأصحاب الأعمال التجارية وليس المستخدم العادي.

خلال الفترة القادمة سوف تتضح أكثر خطة تيليجرام والتي بهذا الشكل المعلن لن تزعج المستخدمين الحاليين. جدير بالذكر أيضاً أن فيسبوك تخطط لجني الأموال من واتس اب وسط مخاوف بشأن الخصوصية.