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العظام البشرية كانت السلاح الوحيد للصيادين القدماء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكن علماء الآثار من معرفة أدوات الصيد التي كان يستخدمها الصيادون القدامى وذلك بعد دراستهم لقطع أثرية عمرها 7-10 آلاف سنة وقال العلماء أن الأدوات مصنوعة من العظام البشرية.

وتقذف الأمواج القطع الأثرية من قاع البحر بعد أن انغمرت المنطقة التي كانوا يعيشون فيها حيث أن المنطقة كانت سابقا جرفاً قارياً، أي حافة القارة التي غمرتها المياه، و تراكمت المياه الجليدية في فترة العصر الجليدي الأخير وانحسر البحر.

يذكر أن قطعة الأرض كانت مأهولة بحيوانات كبيرة مختلفة وكان الناس يصطادونها وفقاً لتطورهم التكنولوجي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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