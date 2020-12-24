في “زمن كورونا”.. البريطانيون يبيعون الهواء في زجاجات

تجاوبًا مع تداعيات الإغلاق المفروضة بسبب وباء “كورونا”؛ قرّرت شركة “My Baggage” ابتكار وسيلة لإشعار المواطن البريطاني المغترب بأنه يتنفس هواء وطنه فعليًا.

وأعلنت الشركة عن بيع زجاجات من الهواء الأصلي النقي من “إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية”، لصالح العديد من الأشخاص حول العالم الذين يجدون أنفسهم بعيدين وطنهم بسبب قيود السفر المتغيرة والمفروضة نتيجة “كورونا”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إنه وبعد الإعلان عن السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا، وما أسفر ذلك عنه من عزل البلاد من قبل العديد من الدول، أصبحت أعداد متزايدة من المقيمين في الخارج حاليًا غير قادرين على العودة قريبًا.

وأضافت الصحيفة: يمكن شحن زجاجات “هواء نقي” من “إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا” مقابل 25 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل 33 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت الشركة أن الطلبات لا تأتيها من خارج البلاد فقط، إنما من الداخل كذلك، حيث طلب رجل من “ويلز” عينة من الهواء من منطقة “سنودونيا الجبلية” في شمال غرب “ويلز”.

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